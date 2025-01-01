VOLEY: Hay Campeones, se jugaron las Finales del torneo Clausura

Deportes

5 de Diciembre - El jueves se desarrollaron en el Polideportivo Deportistas Alvearenses las finales del Torneo Clausura 2025 de la Liga Municipal de Vóley, con la participación de equipos femeninos y masculinos de distintas categorías.

La profesora Laura Sosa, destacó el desarrollo de la temporada y el trabajo conjunto con los clubes y escuelas del departamento. “Hoy cerramos el torneo Clausura con finales en masculino y femenino. En la rama femenina hay mayor cantidad de equipos y se compite en Copa de Oro y Copa de Plata en Sub 16, Sub 18 y Primera. Este año se vio un crecimiento importante en el vóley, con muchas familias acompañando y un nivel que mejora fecha tras fecha”, señaló.

Además, resaltó el proceso formativo: “a mitad de año tuvimos una capacitación con un jugador de Selección y varios chicos que participaron hoy están compitiendo en la liga. El balance es positivo y muchos ya piden continuar con beach vóley en el verano”.

Resultados – Torneo Clausura 2025

Femenino

Sub 16

* Copa de Oro: S. T. Moro vs. Agricultura – Ganador: Agricultura (2-1)

* Copa de Plata: Real del Padre vs. Fundadores – Ganador: Real del Padre (2-0)

Sub 18

* Real del Padre vs. Agricultura – Ganador: Agricultura (2-0)

Primera División

* Copa de Oro: Agricultura vs. Fundadores “A” – Ganador: Agricultura (2-1)

* Copa de Plata: Real del Padre vs. Andes – Ganador: Andes (2-0)

Masculino

Sub 18 3° Puesto

* Real del Padre vs. Agricultura – Ganador: Real del Padre (2-0)

Primera División 3° Puesto

* Club de Amigos vs. Vóley Club Ferro – Ganador: Vóley Club Ferro (2-1)