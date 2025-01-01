VOLEY: Hay Campeones, se jugaron las Finales del torneo Clausura

Friday, 5 De December De 2025
|►
|Escuchar:
|
La profesora Laura Sosa, destacó el desarrollo de la temporada y el trabajo conjunto con los clubes y escuelas del departamento. “Hoy cerramos el torneo Clausura con finales en masculino y femenino. En la rama femenina hay mayor cantidad de equipos y se compite en Copa de Oro y Copa de Plata en Sub 16, Sub 18 y Primera. Este año se vio un crecimiento importante en el vóley, con muchas familias acompañando y un nivel que mejora fecha tras fecha”, señaló.
Además, resaltó el proceso formativo: “a mitad de año tuvimos una capacitación con un jugador de Selección y varios chicos que participaron hoy están compitiendo en la liga. El balance es positivo y muchos ya piden continuar con beach vóley en el verano”.
Resultados – Torneo Clausura 2025
Femenino
Sub 16
* Copa de Oro: S. T. Moro vs. Agricultura – Ganador: Agricultura (2-1)
* Copa de Plata: Real del Padre vs. Fundadores – Ganador: Real del Padre (2-0)
Sub 18
* Real del Padre vs. Agricultura – Ganador: Agricultura (2-0)
Primera División
* Copa de Oro: Agricultura vs. Fundadores “A” – Ganador: Agricultura (2-1)
* Copa de Plata: Real del Padre vs. Andes – Ganador: Andes (2-0)
Masculino
Sub 18 3° Puesto
* Real del Padre vs. Agricultura – Ganador: Real del Padre (2-0)
Primera División 3° Puesto
* Club de Amigos vs. Vóley Club Ferro – Ganador: Vóley Club Ferro (2-1)