Tuesday, 24 De February De 2026

AJEDREZ: El título Alvearense con una definición para alquilar balcones

24 de Febrero - Se jugó la 6° Fecha de la Final Alvearense, y a horas dela ultima, Camilo Lieby aventaja a Santiago Sánchez Laplace oor medio punto, y se enfrentan en un mano a mano imperdible.

Casa Salonia fue sede de la 6ª Fecha del Octogonal Final, en la que el hasta ese momento único puntero, Santiago Sánchez Laplace perdió el invicto ante el Maestro Nacional y Campeón defensor del título, Juan Ignacio Ruíz. Camilo Lieby, que se impuso ante Elías Mattus, es desde entonces lider en solitario. La última fecha, enfrentará casualmente a Sánchez Laplace y Lieby, de donde saldrá el nuevo Campeón, ya que no existe combinación posible para que Ruíz retenga el título.

 

RESULTADOS 6° RONDA:
Jonatan Mattus 1-0 (Ausencia) Cristian Orozco
MN Juan Ignacio Ruíz 1-0 Santiago Sánchez Laplace
Camilo Lieby 1-0 Elías Mattus
Juan Sebastián Lieby 1/2-1/2 Sebastián Lieby

Ronda 7 Martes 24 - Informador Turístico (20:00 hs)
Santiago Sánchez Laplace vs Camilo Lieby
Juan Sebastián Lieby vs Jonatan Mattus
Elías Mattus vs Sebastián Lieby
Cristian Orozco vs MN Juan Ignacio Ruíz

TABLA DE POSICIONES (Jugadas 6, de 7 fechas):
Camilo Lieby 5,5 Pts
Santiago Sánchez Laplace 5 Pts
MN Juan Ignacio Ruíz 4,5 Pts
Juan Sebastián Lieby 3 Pts
Sebastián Lieby 3 Pts
Elías Mattus 2 Pts
Jonatan Mattus 1 Pt
Cristian Orozco 0 Pts (Retirado)

 

por Miguel Lieby