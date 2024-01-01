AJEDREZ: El título Alvearense con una definición para alquilar balcones

Tuesday, 24 De February De 2026
Casa Salonia fue sede de la 6ª Fecha del Octogonal Final, en la que el hasta ese momento único puntero, Santiago Sánchez Laplace perdió el invicto ante el Maestro Nacional y Campeón defensor del título, Juan Ignacio Ruíz. Camilo Lieby, que se impuso ante Elías Mattus, es desde entonces lider en solitario. La última fecha, enfrentará casualmente a Sánchez Laplace y Lieby, de donde saldrá el nuevo Campeón, ya que no existe combinación posible para que Ruíz retenga el título.
RESULTADOS 6° RONDA:
Jonatan Mattus 1-0 (Ausencia) Cristian Orozco
MN Juan Ignacio Ruíz 1-0 Santiago Sánchez Laplace
Camilo Lieby 1-0 Elías Mattus
Juan Sebastián Lieby 1/2-1/2 Sebastián Lieby
Ronda 7 Martes 24 - Informador Turístico (20:00 hs)
Santiago Sánchez Laplace vs Camilo Lieby
Juan Sebastián Lieby vs Jonatan Mattus
Elías Mattus vs Sebastián Lieby
Cristian Orozco vs MN Juan Ignacio Ruíz
TABLA DE POSICIONES (Jugadas 6, de 7 fechas):
1° Camilo Lieby 5,5 Pts
2° Santiago Sánchez Laplace 5 Pts
3° MN Juan Ignacio Ruíz 4,5 Pts
4° Juan Sebastián Lieby 3 Pts
5° Sebastián Lieby 3 Pts
6° Elías Mattus 2 Pts
7° Jonatan Mattus 1 Pt
8° Cristian Orozco 0 Pts (Retirado)