AJEDREZ: A dos fechas de finalizar, Santiago Sánchez Laplace lidera la Final departamental

Monday, 23 De February De 2026
Este domingo se jugó en Casa Salonia, la 5° Fecha de la Final Alvearense donde los 8 mejores jugadores del año juegan todos contra todos, con los siguientes resultados:
Sebastián Lieby 1-0 Jonatan Mattus
Juan Sebastián Lieby 1/2-1/2 Camilo Lieby
Elías Mattus 0-1 MN Juan Ignacio Ruíz
Santiago Sánchez Laplace 1-0 (x Ausencia) Cristian Orozco.
El torneo está por demás parejo, y los 3 primeros mantienen chances intactas de quedarse con el título máximo del Ajedrez Departamental. Santiago Sánchez Laplace lidera, con 5 victorias, pero le queda jugar con los otros dos candidatos, Lieby y Ruíz.
En segundo lugar marcha Camilo Lieby, con 4 triunfos y un empate, ante Juan Sebastián Lieby.
En tercer lugar, el defensor del título, el Maestro Nacional Juan Ignacio Ruíz, que marcha con 3 victorias, un empate, ante Sebastián Lieby, y una derrota, ante Camilo Lieby, pero sabe que venciendo a Sánchez Laplace, mantendrá las chances hasta el final.
TABLA DE POSICIONES:
1° Santiago Sánchez Laplace 5 Pts
2° Camilo Lieby 4,5 Pts
3° MN Juan Ignacio Ruíz 3,5 Pts
4° Juan Sebastián Lieby 2,5 Pts
5° Sebastián Lieby 2,5 Pts
6° Elías Mattus 2 Pts
7° Jonatan Mattus 0 Pts
8° Cristian Orozco 0 Pts
ÚLTIMAS 2 FECHAS:
Ronda 6 Lunes 23 – Casa Salonia (20:00 hs)
Jonatan Mattus vs Cristian Orozco
MN Juan Ignacio Ruíz vs Santiago Sánchez Laplace
Camilo Lieby vs Elías Mattus
Juan Sebastián Lieby vs Sebastián Lieby
Ronda 7 Martes 24 - Informador Turístico (20:00 hs)
Juan Sebastián Lieby vs Jonatan Mattus
Elías Mattus vs Sebastián Lieby
Santiago Sánchez Laplace vs Camilo Lieby
Cristian Orozco vs MN Juan Ignacio Ruíz