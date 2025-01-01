Ingresar

Monday, 23 De February De 2026

Deportes

AJEDREZ: A dos fechas de finalizar, Santiago Sánchez Laplace lidera la Final departamental

23 de Febrero - Se juega el Octogonal Final 2025 en busca del Campeón Alvearense y Santiago Sánchez Laplace, Camilo Lieby y Juan Ignacio Ruíz, pelearán mano a mano hasta el final.

Este domingo se jugó en Casa Salonia, la 5° Fecha de la Final Alvearense donde los 8 mejores jugadores del año juegan todos contra todos, con los siguientes resultados: 

Sebastián Lieby 1-0 Jonatan Mattus 
Juan Sebastián Lieby 1/2-1/2 Camilo Lieby
Elías Mattus 0-1 MN Juan Ignacio Ruíz
Santiago Sánchez Laplace 1-0 (x Ausencia) Cristian Orozco.

El torneo está por demás parejo, y los 3 primeros mantienen chances intactas de quedarse con el título máximo del Ajedrez Departamental. Santiago Sánchez Laplace lidera, con 5 victorias, pero le queda jugar con los otros dos candidatos, Lieby y Ruíz.

En segundo lugar marcha Camilo Lieby, con 4 triunfos y un empate, ante Juan Sebastián Lieby.

En tercer lugar, el defensor del título, el Maestro Nacional Juan Ignacio Ruíz, que marcha con 3 victorias, un empate, ante Sebastián Lieby, y una derrota, ante Camilo Lieby, pero sabe que venciendo a Sánchez Laplace, mantendrá las chances hasta el final.

 

TABLA DE POSICIONES:
Santiago Sánchez Laplace 5 Pts
Camilo Lieby 4,5 Pts
MN Juan Ignacio Ruíz 3,5 Pts
Juan Sebastián Lieby 2,5 Pts
Sebastián Lieby 2,5 Pts
Elías Mattus 2 Pts
Jonatan Mattus 0 Pts
Cristian Orozco 0 Pts

ÚLTIMAS 2 FECHAS:

Ronda 6 Lunes 23 – Casa Salonia (20:00 hs)
Jonatan Mattus vs Cristian Orozco
MN Juan Ignacio Ruíz vs Santiago Sánchez Laplace
Camilo Lieby vs Elías Mattus
Juan Sebastián Lieby vs Sebastián Lieby

Ronda 7 Martes 24 - Informador Turístico (20:00 hs)
Juan Sebastián Lieby vs Jonatan Mattus
Elías Mattus vs Sebastián Lieby
Santiago Sánchez Laplace vs Camilo Lieby
Cristian Orozco vs MN Juan Ignacio Ruíz

 

por Miguel Lieby