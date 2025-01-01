Asesoramiento jurídico gratuito en General Alvear

Alvear

4 de Diciembre - Este jueves por la mañana se llevó a cabo una jornada de consultorios jurídicos gratuitos en el Honorable Concejo Deliberante, una iniciativa conjunta entre la Municipalidad de General Alvear y la Universidad Nacional de Cuyo, destinada a brindar orientación legal a los vecinos.

Romina Carrión, de la Dirección de Asuntos Jurídicos del Municipio, explicó que la actividad se realizó en el marco del convenio con la UNCuyo, lo que permitió contar con la asistencia de dos abogadas provenientes de Mendoza.

“Es gratuito y simplemente se hace una evacuación de consultas, no se toman los casos. Sino que simplemente se los orienta para que luego después asistan con algún profesional””, señaló. Destacó además la organización y la alta convocatoria: “la atención se organizó mediante la plataforma municipal para garantizar el orden y el respeto de los turnos, que tuviéramos mucha asistencia era lo que esperábamos y nos deja muy conformes”.

Patricia Cereso, coordinadora de la zona Sur de la UNCuyo, resaltó que los consultorios jurídicos funcionan habitualmente de manera online, pero también recorren los distintos departamentos como parte de su tarea de vinculación. “En esta oportunidad y en función del convenio que tenemos con el municipio, hemos logrado traer al departamento los consultorios jurídicos de la Facultad de Derecho”, indicó.

La jornada fue calificada como muy positiva y se reafirma el compromiso de continuar acercando estos servicios gratuitos a la comunidad.