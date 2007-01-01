Javier López, duro contra José Vilches: "No me sorprende, esta guerra continúa"

Alvear

4 de Diciembre - El dirigente rural y referente de La Unión Mendocina, Javier López, se mostró categórico al analizar la decisión del legislador, al asegurar que "es un cipayo, un Malinche"

El voto afirmativo del diputado alvearense José Vilches al Impacto Ambiental del proyecto minero San Jorge generó un fuerte malestar entre referentes sociales y rurales de General Alvear, quienes lo acusaron de dar la espalda al histórico reclamo ambiental del departamento.

“No me sorprende. Esto lo venimos viendo desde 2007. Sabíamos que habíamos ganado una batalla, pero no la guerra. Y esta guerra continúa contra esa Argentina de poderosos que tienen tiempo ilimitado para lograr sus objetivos”, aseguró López, quien añadió que el cambio de postura del diputado no es nuevo:

“Ya lo habíamos visto cuando se aprobaron los Impactos Ambientales para exploración en Malargüe. Con Raúl Martínez fuimos a hablar con él y le dijimos: ¿cómo vas a aprobar esto si compromete el agua? Ya estaba mandando el mensaje de que había cambiado su conducta”.

El referente rural también cuestionó que el voto de Vilches fuera, además, innecesario: “Hasta es raro, porque no hacía falta su voto para aprobar el Impacto Ambiental de San Jorge”.

Por último, López fue especialmente duro al definir la actitud del diputado alvearense: “Se olvidó de su pueblo y de su gente. Usó la política para llegar y después traicionó sus principios. En nuestra jerga, eso es ser un cipayo, un Malinche, alguien que entrega todo para alinearse con el poder de turno”.

Mientras tanto, el rechazo social al proyecto San Jorge volvió a activar la sensibilidad ambiental en General Alvear, a horas que se llevaran a cabo nuevas y multitudinarias movilizaciones.