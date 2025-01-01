Marcolini adelantó su postura: votará a favor del Fondo Ambiental y las regalías, pero condiciona su decisión sobre los proyectos mineros

Alvear

3 de Diciembre - En diálogo con 989 Radio, el ex intendente de General Alvear y actual senador provincial, Walther Marcolini, adelantó parte de su voto en la Cámara Alta respecto del paquete minero que deberá tratar el Senado en los próximos días.

Marcolini confirmó que acompañará dos de las leyes ya aprobadas en Diputados:

el Fondo de Compensación Ambiental y la ley de regalías mineras.

“Yo voy a votar afirmativamente las dos leyes que tienen que ver con el Fondo de Compensación Ambiental y de las regalías mineras”, afirmó.

Sin embargo, fue más cauto al referirse a las declaraciones de impacto ambiental vinculadas al Distrito Minero Occidental y al proyecto San Jorge, señalando que su definición dependerá del análisis técnico en el Senado.

“Después del estudio de comisiones veremos si se están cumpliendo todos los parámetros que establece la legislación y la Ley 7722 con respecto a las declaraciones de impacto ambiental, tanto en el Distrito Minero Occidental como en San Jorge, y recién ahí podremos tomar una decisión”, explicó.

Marcolini sostuvo que el tema requiere un trabajo profundo:

“Esto es mucho material, es mucho trabajo, y yo siempre he tomado decisiones responsables, al margen de lo que pueda opinar mi bloque”.

Por último, remarcó que su postura no estará atada a presiones políticas: “Al margen de lo que se diga, nosotros lo vamos a trabajar en comisión como corresponde”.

La posición del senador alvearense es clave para el tratamiento en la Cámara Alta, en un contexto de fuerte movilización social en el sur mendocino contra el avance de los proyectos mineros.