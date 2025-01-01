Alvear Oeste celebró su 113° aniversario

Alvear

3 de Diciembre - Este miércoles 3 de diciembre el distrito de Alvear Oeste conmemoró su 113° aniversario con un acto realizado en la plaza Manuel Belgrano. Participaron instituciones educativas, vecinos, organizaciones locales y el gabinete municipal encabezado por el intendente Alejandro Molero. Durante la actividad se entregaron reconocimientos a vecinos del distrito.

La delegada distrital, Jimena García, destacó en su mensaje la identidad comunitaria de Alvear Oeste y el trabajo orientado a mejorar los servicios y el orden urbano. Señaló que la gestión local prioriza acciones vinculadas a limpieza, iluminación, mantenimiento de espacios públicos y atención a las necesidades de los habitantes. Agradeció el acompañamiento del intendente y del equipo de la Delegación Municipal.

García también anunció la reprogramación del 19° Festival de la Empanada, previsto para este fin de semana, debido al pronóstico de lluvias. La nueva fecha será el 14 de diciembre. Indicó además que el cupo de participantes ya está completo y que se presentarán propuestas tradicionales e innovadoras.

Por su parte, el intendente Alejandro Molero resaltó que el aniversario encuentra al distrito en un contexto complejo, pero con una trayectoria marcada por la continuidad del trabajo y la adaptación frente a distintas dificultades. Expresó que, si bien los municipios no pueden modificar las variables económicas que afectan a la población, sí tienen la responsabilidad de mejorar la calidad y eficiencia de los servicios públicos en cada sector del departamento.

El acto concluyó con el acompañamiento de vecinos e instituciones que participaron de la conmemoración.