José Niemetz: “La cultura está hackeada, censurada y sin financiamiento”

Alvear

4 de Diciembre - El escritor alvearense José Niemetz dialogó con 989 Radio y trazó un panorama crítico sobre la situación actual de la cultura en la Argentina, marcada, según afirmó, por un escenario de control, recortes y debilitamiento de las instituciones públicas.

“Estamos muy mal. A ver, vamos a decir así: está hackeada, está controlada, está censurada, está con el Instituto de Cinematografía sin crédito, sin financiamiento. Es muy difícil la actividad pública, es muy difícil la actividad literaria. Los medios están absolutamente controlados, los medios gráficos, los tradicionales. Entonces, desde esa perspectiva, está muy complicada la cultura”, explicó.

Niemetz advirtió que esta crisis no es un fenómeno exclusivamente argentino: “Esto no es sólo en Argentina; es algo propio de la época que nos toca vivir”.

Sin embargo, destacó que incluso en estos contextos emergen fuerzas críticas y voces intelectuales muy lúcidas, tanto en el país como en el resto del mundo.

Consultado sobre el papel de las redes sociales en el desarrollo del arte escrito, el autor planteó sus reservas: “Tengo mis dudas. No es ni blanco ni negro. Los claroscuros me parece que son los que predominan acá”.

Reconoció que las plataformas digitales tienen un enorme poder de influencia: “Las redes sociales han instaurado presidentes, han gestionado opinión pública acá y en todo el mundo. Por un lado, son absolutamente moldeables, manipulables”, al tiempo que también valoró su costado positivo: “Es cierto que permiten a muchas personas expresar ideas que antes necesitaban de un medio, de un director que te permitiera".