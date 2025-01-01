Operativo de vacunación y desparasitación animal en el CIC de Bowen

Alvear

4 de Diciembre - Durante la mañana de este jueves se llevó a cabo un operativo de vacunación antirrábica y desparasitación para mascotas en el Centro Integrador Comunitario de Bowen, en respuesta a un pedido realizado por vecinos del distrito.

El delegado Luis Gergeluk explicó que la iniciativa busca acompañar las necesidades de la comunidad en esta época del año, cuando los cambios estacionales hacen recomendable reforzar los cuidados en salud animal. Agradeció además el trabajo coordinado entre la Dirección de Inspección General y la Secretaría de Desarrollo, que permitió organizar rápidamente el operativo.

La directora de Inspección General, Mabel Uccelli, informó que en la primera hora de actividad ya se habían atendido más de 35 mascotas. Señaló que, si bien el departamento cuenta con el Centro de Salud Animal donde estas prácticas se realizan diariamente, muchos vecinos de Bowen encuentran dificultades para trasladarse hasta la ciudad, por lo que este dispositivo busca facilitar el acceso.

Uccelli agregó que también se asiste a domicilios donde hay un número elevado de animales, a fin de garantizar la vacunación, desparasitación y, cuando corresponde, la aplicación de supresores de celo. Esta tarea complementa el programa mensual de castraciones que se desarrolla en el distrito.

Desde el municipio destacaron que estas acciones se enmarcan en las políticas de promoción del bienestar animal y de prevención en salud comunitaria.