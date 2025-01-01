Dos motociclistas chocaron en Real del Padre y fueron hospitalizados

Alvear

3 de Diciembre - Dos motociclistas chocaron entre sí, y resultaron lesionados este martes por la noche.

El siniestro ocurrió pasadas las 00:40 horas de este miércoles, entre dos motociclistas, una joven de 17 años de edad que circulaba en una Corven Energy 110cc de sur a norte por Entre Ríos, y un joven de 24 años, que lo hacía en una Zanella 110cc de oeste a este por Misiones.

Ambos conductores fueron trasladados en ambulancia al Hospital “Enfermeros Argentinos”, donde fueron asistidos por la médica de guardia. La conductora de 17 años presentó politraumatismos leves y quedó en observación y el conductor de 24 años presentó fractura facial con herida cortante en oreja y contusión pulmonar, quedando internado.