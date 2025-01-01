Refuerzan los controles de pirotecnia para las Fiestas

Alvear

2 de Diciembre - Desde Inspección General, se brindó información sobre la intensificación de los controles de uso y venta de pirotecnia, como sucede cada diciembre. La directora, Mabel Uccelli, recordó que la ordenanza que declara a General Alvear como departamento libre de pirotecnia continúa vigente.

Según explicó, los operativos se desarrollan junto a la Policía en toda la zona sur y ya comenzaron a realizarse. Uccelli expresó que la participación de los vecinos es clave, debido a que la venta muchas veces se realiza de forma oculta o a través de redes sociales.

“Ante cualquier uso o comercialización, pedimos que llamen al 911 para poder intervenir rápidamente”, indicó.

Estas acciones buscan prevenir riesgos y garantizar el cumplimiento de la normativa durante las fiestas. Para denunciar comercialización y/o uso, comunicarse al 0800-666-4378 de ANMAC, o al 911.