Refuerzan los controles de pirotecnia para las Fiestas

Tuesday, 2 De December De 2025
|►
|Escuchar:
|
Según explicó, los operativos se desarrollan junto a la Policía en toda la zona sur y ya comenzaron a realizarse. Uccelli expresó que la participación de los vecinos es clave, debido a que la venta muchas veces se realiza de forma oculta o a través de redes sociales.
“Ante cualquier uso o comercialización, pedimos que llamen al 911 para poder intervenir rápidamente”, indicó.
Estas acciones buscan prevenir riesgos y garantizar el cumplimiento de la normativa durante las fiestas. Para denunciar comercialización y/o uso, comunicarse al 0800-666-4378 de ANMAC, o al 911.