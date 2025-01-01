“La lucha no termina nunca”, dijo Pilar Castilla en medio del "Ruidazo!

Alvear

3 de Diciembre - Durante el ruidazo realizado este martes en defensa del agua, la referente de la Asamblea del Pueblo, Pilar Castilla, destacó la amplia participación de vecinos y calificó la jornada como “un nuevo comienzo” para la movilización social en el departamento.

“Ha habido muchísima participación, y esto siempre es alegría, porque significa que el pueblo de Alvear sabe cuándo tiene que salir a defender lo que hay que defender, que en este caso es el agua”, afirmó. Castilla resaltó también el involucramiento de las nuevas generaciones: “A los niños les preguntan por qué estamos acá y dicen por qué estamos acá. Eso es alentador”, aferrada a la mano de su nieto.

En un mensaje directo hacia los funcionarios que acompañaron los proyectos mineros, sostuvo: “La confianza está en el pueblo. Los funcionarios verán qué hacen. Nosotros sí sabemos qué hacer”.

Castilla recordó que la Asamblea carga con “años de lucha”, pero aclaró que eso no desanima a la comunidad: “A veces dicen ‘otra vez’, pero la lucha no termina nunca. Las luchas históricas por el trabajo, la dignidad o los derechos de las mujeres han sido de añares”.

Sobre el proyecto PSJ Cobre Mendocino, fue categórica: “San Jorge se va a ir, se va a tener que ir. Pero aunque se vaya, la lucha contra la minería contaminante va a seguir, la defensa del agua va a continuar”.