Ruidazo en General Alvear contra los proyectos mineros

Los cánticos más repetidos fueron el histórico “El agua de Mendoza no se negocia” y un contundente “Vilches traidor”, dirigido al diputado alvearense cuya votación a favor de las iniciativas mineras generó malestar en amplios sectores del departamento, sobre todo teniendo en cuenta su pasado de militante ambiental y declaraciones anteriores en contra de los Proyectos que ahora aprueba..
La convocatoria buscó visibilizar la preocupación local por el posible impacto ambiental de los proyectos y reafirmar el rechazo social a la megaminería en un departamento cuya identidad se encuentra ligada a la defensa del del agua.
La columna de manifestantes, recorrió la Avenida Alvear Oeste, desde el Kilómetro 0, hasta las puertas de la Municipalidad.