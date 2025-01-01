Ruidazo en General Alvear contra los proyectos mineros

Alvear

3 de Diciembre - Este martes por la noche, cientos de vecinos se concentraron en el kilómetro cero para realizar un ruidazo en rechazo al avance de los proyectos mineros aprobados recientemente en la Legislatura provincial. La protesta, convocada por la Asamblea del Pueblo de General Alvear, reunió cacerolas, bombos y carteles en defensa del agua.

Los cánticos más repetidos fueron el histórico “El agua de Mendoza no se negocia” y un contundente “Vilches traidor”, dirigido al diputado alvearense cuya votación a favor de las iniciativas mineras generó malestar en amplios sectores del departamento, sobre todo teniendo en cuenta su pasado de militante ambiental y declaraciones anteriores en contra de los Proyectos que ahora aprueba..

La convocatoria buscó visibilizar la preocupación local por el posible impacto ambiental de los proyectos y reafirmar el rechazo social a la megaminería en un departamento cuya identidad se encuentra ligada a la defensa del del agua.

La columna de manifestantes, recorrió la Avenida Alvear Oeste, desde el Kilómetro 0, hasta las puertas de la Municipalidad.