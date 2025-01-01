”Atuel abrazo de Vendimia” será el nombre de la Vendimia 2026 de General Alvear

Tuesday, 2 De December De 2025
|►
|Escuchar:
|
La directora de Cultura, María Delia Achetoni, explicó que el jurado se reunió para evaluar las propuestas y finalmente seleccionó el guion ganador. “Fue una elección compleja, pero logramos definir esta historia que integra música en vivo y un relato que une al río con una viñatera. Estamos entusiasmados por el trabajo que sigue. La Vendimia se realizará el 31 de enero a las 20 horas en la plaza departamental”, señaló.
Natalia Olguín, directora general del proyecto, destacó la relevancia del río Atuel dentro del guion. “Presentamos un proyecto que habla del Atuel y de su vínculo con la comunidad. Es la primera vez que nos toca dirigir una Vendimia y estamos con muchas ganas de trabajar. La música tendrá una participación destacada, con composiciones originales de Nicolás Bello, además de momentos actorales, de danza y el tradicional cuadro cuyano. El espectáculo durará aproximadamente una hora”, indicó.
Síntesis argumental
La propuesta relata la conexión entre Emilia, una trabajadora de la viña, y el río Atuel como fuente de vida y esperanza para la región. La historia recorre el esfuerzo cotidiano, las dificultades climáticas y la unión de la comunidad en torno al trabajo agrícola, con un momento de agradecimiento a la Virgen de la Carrodilla. La trama invita a reflexionar sobre la relación entre la tierra, el agua y el futuro de la producción local.
Equipo creativo:
Dirección general: Natalia Olguín
Guion y dirección actoral: Gabriela Garro
Dirección musical: Nicolás Bello
Coreografía general: Macarena Vignati