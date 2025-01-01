AJEDREZ: Este fin de semana llegan el "IX Abierto de Gral. Alvear" y la "VIII Copa Faraón", a la Bodega

Deportes

28 de Noviembre - La IX edición del “Abierto de General Alvear”, regresará al mítico multiespacio Cultural Bodega Faraón, y se jugará a un ritmo de 25 minutos + 10 segundos de incremento por jugador, y comenzará el sábado 29 desde las 14:30 horas, finalizando el domingo por la tarde. Repartirá $1.000.000 en efectivo, trofeos y medallas.

Por otra parte, la VIII “Copa Faraón”, también se disputará en la Bodega, a un ritmo de 3 minutos + 2 segundos de incremento por jugador. Comenzará el sábado a las 19:00 horas, y entregará premios en efectivo, medallas y trofeos.

Vale aclarar, que tras la Copa, los competidores mayores de 18 años, podrán disfrutar de una completa degustación de vinos del Sur Mendocino, y el show artístico de Facundo Gelvez.

Si bien faltan días y se espera la confirmación de grandes jugadores, se sabe que participarán entre otros, el Maestro Internacional Cordobés Guillermo Soppe, el Maestro FIDE Correntino Daniel Pérez, la Maestra Internacional Puntana Guadalupe Besso y el Maestro FIDE Neuquino Daniel Pacheco, entre otros fantásticos jugadores que ya conocen nuestras tierras y han sido ganadores en ocasiones anteriores.

El Profesor Sebastián Lieby, de la Escuela Municipal, aseguró que no es necesario ser un experto para poder inscribirse y que muchos de los mejores exponentes del ajedrez infantil y juvenil del departamento, dirán presente.

Para consultas, pueden comunicarse al 2625597332. Inscripción: https://sites.google.com/view/torneo-ajedrez-alvear/inicio