AJEDREZ: Este fin de semana llegan el "IX Abierto de Gral. Alvear" y la "VIII Copa Faraón", a la Bodega

Friday, 28 De November De 2025
|►
|Escuchar:
|
Por otra parte, la VIII “Copa Faraón”, también se disputará en la Bodega, a un ritmo de 3 minutos + 2 segundos de incremento por jugador. Comenzará el sábado a las 19:00 horas, y entregará premios en efectivo, medallas y trofeos.
Vale aclarar, que tras la Copa, los competidores mayores de 18 años, podrán disfrutar de una completa degustación de vinos del Sur Mendocino, y el show artístico de Facundo Gelvez.
Si bien faltan días y se espera la confirmación de grandes jugadores, se sabe que participarán entre otros, el Maestro Internacional Cordobés Guillermo Soppe, el Maestro FIDE Correntino Daniel Pérez, la Maestra Internacional Puntana Guadalupe Besso y el Maestro FIDE Neuquino Daniel Pacheco, entre otros fantásticos jugadores que ya conocen nuestras tierras y han sido ganadores en ocasiones anteriores.
El Profesor Sebastián Lieby, de la Escuela Municipal, aseguró que no es necesario ser un experto para poder inscribirse y que muchos de los mejores exponentes del ajedrez infantil y juvenil del departamento, dirán presente.
Para consultas, pueden comunicarse al 2625597332. Inscripción: https://sites.google.com/view/torneo-ajedrez-alvear/inicio