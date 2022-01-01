Gustavo García aseguró que el fin de semana fue muy positivo desde lo turístico en Alvear

Alvear

25 de Noviembre - El fin de semana largo dejó resultados favorables para el turismo en General Alvear. En conferencia de prensa, el director de Turismo, Gustavo García, informó que los niveles de alojamiento superaron ampliamente las proyecciones del sector privado.

El fin de semana largo dejó resultados favorables para el turismo en General Alvear. En conferencia de prensa, el director de Turismo, Gustavo García, informó que los niveles de alojamiento superaron ampliamente las proyecciones del sector privado.

García explicó que las cámaras empresarias habían estimado que alcanzar el 70% de ocupación sería un buen resultado. Sin embargo, la cifra fue mayor: “el viernes tuvimos un 81,5% de ocupación en el departamento y el sábado alcanzamos un promedio del 92% entre sábado y domingo”, detalló. Según afirmó, estos números repercuten de manera positiva en el comercio y en múltiples actividades vinculadas al turismo.

El funcionario destacó que la diversidad de propuestas contribuyó al movimiento registrado. Entre ellas mencionó la Copa Zummy, un torneo de fútbol infantil que convocó a numerosas familias; actividades religiosas; y la presencia de visitantes que ya eligen el departamento como lugar de descanso y punto de partida para realizar excursiones.

García subrayó además el peso que han tenido los eventos deportivos durante el año. Señaló que se acumulan cerca de 60 días de alojamiento vinculados a estas actividades, lo que genera un aporte significativo para la oferta privada. En ese contexto, agradeció el apoyo del intendente Alejandro Molero para sostener esta línea de trabajo orientada a fortalecer el turismo local.

Por último, adelantó que el área se prepara para presentar oficialmente la temporada de verano en el marco de las celebraciones de fin de año.