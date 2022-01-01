El Paseo de los Artesanos, y una gran noche rodeada de rock, cerveza y artesanos

Alvear

23 de Noviembre - Familias, artesanos y cerveceros se reunieron en una jornada solidaria en el Paseo del Artesano*

Familias, artesanos y cerveceros se reunieron en una jornada solidaria en el Paseo del Artesano*

La Secretaría de Desarrollo de la Municipalidad de General Alvear realizó este sábado por la noche una actividad en el Paseo de los Artesanos, en el marco del Día Internacional de la Mujer Emprendedora. La propuesta reunió a cerveceros alvearenses, artesanos y familias que disfrutaron de música en vivo y distintas expresiones culturales.

Como acción solidaria, se intercambió una pinta de cerveza artesanal por un alimento no perecedero destinado a la Dirección de Familia. Mariela Carduz, del Área de Economía Social, destacó el acompañamiento del público y el trabajo conjunto con los cerveceros, además del reconocimiento que se realizó a una emprendedora local.

La homenajeada, Claudia Emili (HomeArt), agradeció el gesto y valoró la posibilidad de mostrar su trabajo. Contó que inició su emprendimiento tras la pandemia y que hoy se dedica a la cerámica y otras técnicas artesanales, resaltando la colaboración entre quienes integran el paseo.

La jornada dejó en evidencia el impulso al talento local y la importancia de seguir generando espacios que fortalezcan a emprendedores y productores del departamento.