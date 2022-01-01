Jornada por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer

Alvear

25 de Noviembre - En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se conmemora hoy 25 de noviembre, la Municipalidad de General Alvear llevó adelante diversas actividades de concientización que culminaron hoy con una jornada especial en el Polideportivo Deportistas Alvearenses.

La directora de Familias, Gabriela Arzelán, destacó que desde la Provincia y el Municipio “hemos hecho una propuesta para concientizar y sensibilizar sobre violencia de género y estereotipos”.

Por su parte, la coordinadora de Mujer y Género, Jimena Colombres, explicó que se convocó a estudiantes de la Escuela Técnica “para poner en juego estos aprendizajes que muchas veces cargan desigualdades hacia la mujer, y mostrar que hay maneras de cambiarlos”. Además, resaltó la importancia de trabajar en nuevas masculinidades junto a profesionales especializados.

Ambas funcionarias recordaron que, durante la semana previa, se desarrolló la "Semana de Concientización y Sensibilización", con actividades en Bowen, Alvear Oeste, Carmensa y centros de salud. “Brindamos asesoramiento legal, asistencia psicológica e información sobre dónde acudir ante situaciones de violencia”, indicaron.

Finalmente, remarcaron la necesidad de trabajar con jóvenes y adolescentes: “creemos que el ámbito educativo es fundamental para la prevención y para construir vínculos sanos y libres de violencia”.