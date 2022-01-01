Rompieron la ventanilla de un auto y le robaron la documentación

Tuesday, 25 De November De 2025
El hecho ocurrió cerca de las 00.36, en la vía pública, frente a una vivienda ubicada en Paso de los Andes al 71, General Alvear, según informó la Comisaría 14°.
La víctima, identificada como Andrea O., había dejado su Renault Clio estacionado y completamente cerrado durante la tarde. Al regresar, constató que la ventanilla trasera derecha había sido violentada y que los autores se llevaron una riñonera que contenía la licencia de conducir y documentación personal.
Las actuaciones quedaron a cargo de la Oficina Fiscal de General Alvear.