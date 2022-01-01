Rompieron la ventanilla de un auto y le robaron la documentación

Alvear

23 de Noviembre - Una mujer de 54 años sufrió el robo de la documentación de su vehículo luego de que delincuentes rompieran una ventanilla para ingresar al auto y sustraer una riñonera.

El hecho ocurrió cerca de las 00.36, en la vía pública, frente a una vivienda ubicada en Paso de los Andes al 71, General Alvear, según informó la Comisaría 14°.



La víctima, identificada como Andrea O., había dejado su Renault Clio estacionado y completamente cerrado durante la tarde. Al regresar, constató que la ventanilla trasera derecha había sido violentada y que los autores se llevaron una riñonera que contenía la licencia de conducir y documentación personal.



Las actuaciones quedaron a cargo de la Oficina Fiscal de General Alvear.