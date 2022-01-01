Nuevo vuelco en Ruta 143: dos personas resultaron heridas

Tuesday, 25 De November De 2025
El hecho ocurrió cerca de las 08:15, a la altura del kilómetro 472. Según informaron desde la Comisaría 26°, el rodado, un Chevrolet Aveo, era conducido por A. O., quien viajaba acompañado por T. C. (hombre).
De acuerdo a las primeras pericias, el vehículo circulaba de oeste a este cuando, por causas que aún se intentan determinar, mordió la banquina y terminó volcando a un costado de la ruta.
Una ambulancia del Servicio de Emergencias se presentó en el lugar y asistió a los ocupantes, quienes presentaban politraumatismos leves, siendo derivados para su atención.
Las actuaciones quedaron a cargo de la Oficina Fiscal de la jurisdicción.