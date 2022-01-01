"Al Sur Tango" y "Echarenmano", pusieron su música para celebrar

Alvear

24 de Noviembre - En el marco del Día de la Música, conmemorado cada 22 de noviembre, la Dirección de Cultura de General Alvear organizó una actividad especial en la plaza Carlos María de Alvear, donde vecinos y visitantes compartieron una tarde dedicada al arte y a los músicos del departamento.

La directora de Cultura, María Delia Achetoni, explicó que la propuesta buscó valorar esta fecha y acercar a la comunidad a los artistas locales. “Nos reunimos el 23 de noviembre con dos referentes de la música alvearense: Alberto Ortiz, con su repertorio de tango, y Mauro Salinas junto a su grupo Echarenmano. Siempre que hay música, la gente se acerca y se genera una jornada muy agradable”, señaló.

Por su parte, Mauro Salinas valoró el encuentro y el marco que ofreció la tarde. Comentó que el evento reunió a muchas familias y que fue una oportunidad para compartir diferentes propuestas. Señaló también la participación de Alberto Ortiz y su equipo, que incluso sumaron un cantante invitado de Mendoza.

El grupo Echarenmano presentó “Abrazo Acorde”, un espectáculo con una característica particular: incorpora audios enviados por vecinos que respondieron qué significa la música en sus vidas. Con esos fragmentos construyeron una parte del show, pensado como un espacio que conecta a las personas a través de la palabra y el sonido. La propuesta incluyó composiciones propias, versiones de rock nacional y momentos más íntimos con un formato acústico, en línea con el espíritu conceptual del proyecto.