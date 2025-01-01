|►
|
|Escuchar:
FM Pehuenche
|
Alvear
Robaron elementos del interior de una camioneta estacionada
22 de Noviembre - Una mujer denunció el robo de documentación tras el ataque a su vehículo estacionado en la vía pública, durante la noche del viernes en General Alvear.
El hecho ocurrió alrededor de las 22.40 horas de este viernes, en inmediaciones de Paso de los Andes y 26 de Julio, cuando María M. (54) dejó estacionada su camioneta Peugeot 206 para ingresar a su lugar de trabajo. Minutos después, al salir a verificar, constató que desconocidos habían violentado una ventanilla y sustraído una caja con documentación comercial y papeles varios.
Los autores del robo se dieron a la fuga y no fueron localizados. La denuncia quedó radicada en la Comisaría 14° y las actuaciones están a cargo de la Oficina Fiscal de General Alvear.