Fin de semana largo: cómo será la atención comercial en General Alvear

Alvear

20 de Noviembre - La Específica de Comercio de la Cámara de Alvear realizó un relevamiento entre sus asociados para conocer cómo funcionarán los comercios durante el próximo fin de semana largo. El estudio detalla la modalidad de atención para los días viernes 21, sábado 22 y lunes 24 de noviembre.

Viernes 21: día no laborable con fines turísticos

Durante esta jornada, el empleador puede decidir si se trabaja de forma habitual o si se otorga el día libre.

En caso de abrir sus puertas, el trabajador percibe el salario normal, ya que no se trata de un feriado nacional.

Según el relevamiento, la mayoría de los comercios atenderá en su horario habitual.

Sábado 22: atención normal

La actividad comercial será completamente habitual, sin modificaciones en la jornada laboral.

Lunes 24: feriado nacional por el Día de la Soberanía

Este día sí se encuentra contemplado como feriado nacional, por lo que el trabajo se paga con las condiciones establecidas para feriados.

De acuerdo con los comercios consultados, el 85% anunció que mantendrá sus puertas cerradas, mientras que el resto abrirá medio día o jornada completa, según el rubro.