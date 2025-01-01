Fin de semana largo: cómo será la atención comercial en General Alvear

Friday, 21 De November De 2025
Viernes 21: día no laborable con fines turísticos
Durante esta jornada, el empleador puede decidir si se trabaja de forma habitual o si se otorga el día libre.
En caso de abrir sus puertas, el trabajador percibe el salario normal, ya que no se trata de un feriado nacional.
Según el relevamiento, la mayoría de los comercios atenderá en su horario habitual.
Sábado 22: atención normal
La actividad comercial será completamente habitual, sin modificaciones en la jornada laboral.
Lunes 24: feriado nacional por el Día de la Soberanía
Este día sí se encuentra contemplado como feriado nacional, por lo que el trabajo se paga con las condiciones establecidas para feriados.
De acuerdo con los comercios consultados, el 85% anunció que mantendrá sus puertas cerradas, mientras que el resto abrirá medio día o jornada completa, según el rubro.