Suspendieron las clases para la tarde de este jueves en el Sur Provincial

20 de Noviembre - La medida rige para todos los niveles y modalidades en Malargüe, San Rafael y General Alvear. En el resto de la provincia, el servicio educativo se brinda con normalidad.

Debido a los pronósticos meteorológicos que confirman ráfagas de viento Zonda y siguiendo las recomendaciones de la Dirección de Defensa Civil, la Dirección General de Escuelas (DGE) informa que para este jueves 20 de noviembre se ha determinado la suspensión de clases presenciales en el turno tarde en las escuelas de todos los niveles y modalidades ubicadas en Malargüe, San Rafael y General Alvear.

En el resto de la provincia el servicio educativo se brinda con total normalidad. En el departamento afectado, la actividad escolar deberá desarrollarse de manera virtual a través de la plataforma educativa Escuela Digital Mendoza.

Fuente: Gobierno Provincia de Mendoza