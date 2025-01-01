AJEDREZ: Camilo Lieby ganó el 3º torneo de la Liga Juvenil y lidera

Tuesday, 25 De November De 2025
El torneo, organizado en forma conjunta por la Escuela Municipal de Ajedrez y la Agrupación Alvearense, tuvo que jugarse en esta ocasión de manera on line, por inclemencias meteorológicas y fue ganado por el múltiple Campeón Provincial de categorías Juveniles, Camilo Lieby, de la Escuela de Agricultura, con 6 triunfos en 6 juegos.
En Segundo lugar, finalizó otro de los fuertes jugadores juveniles que ostenta títulos Provinciales, Juan Sebastián Lieby, con 6 victorias y 1 derrota, ante el Campeón.
El tercer peldaño del Podio quedó en manos de una de las buenas apariciones de la Escuela de Agricultura, Juan Ignacio Martínez Iriarte, que lleva dos torneos consecutivos subiéndose al Podio.
Principales Posiciones 3º Torneo Liga Juvenil
1º Camilos Lieby (Esc. Agricultura) 6 Pts
1º Juan Sebastián Lieby (Esc. J. Barraquero) 5 Pts
3º Juan Ignacio Martínez (Esc. Agricultura) 4,5 Pt
4º Elías Mattus (Esc. Preceptora H. Coria) 5 Pts
5º Federico Formini (Esc. Bernardino Izuel) 3,5 Pts
6º Julián Aguirre (Esc. Agricultura) 3 Pts
7º Benjamín Navarrete (Esc. Agricultura) 3 Pts
8º Lucas Carrozo (Colegio San Martín) 3 Pts
9º Santiago Barrozo (Esc. Preceptora H. Coria) 2 Pts
10º Ezequiel Videla (Esc. Municipal) 1 Pt
La Liga, es liderada por Camilo Lieby, de la Escuela de Agricultura, seguido por Elías Mattus, de la Escuela Preceptora Hilda M. Coria, de Carmensa, y Juan Sebastián Lieby, de la Escuela Jorge Barraquero.
Principales Posiciones – Liga Juvenil 2025, jugados 3 de los 4 torneos que la Componen:
1º Camilo Lieby (Esc. Agricultura) 30 Pts
2º Elías Mattus (Esc. Preceptora H. Coria) 29 Pts
3º Juan Sebastián Lieby (Esc. J. Barraquero) 28 Pts
4º Federico Formini (Esc. Bernardino Izuel) 25 Pts
5º Juan Ignacio Martínez (Esc. Agricultura) 22 Pt
6º Julián Aguirre (Esc. Agricultura) 21 Pts
7º Alexis Tapia (Esc. 12 de Agosto) 18 Pts
8º Maximiliano Morales (Esc. Agricultura) 10 Pts
9º Benjamín Navarrete (Esc. Agricultura) 6 Pts
10º Gaetano Oliva (Esc. Agricultura) 4 Pts
11º Matías Oliva (Esc. Agricultura) 4 Pts
12º Francesco Giunchi (Colegio San Martín) 3 Pts
13º Lucas Carrozo (Colegio San Martín) 3 Pts
14º Franco Sayago (Esc. Agricultura) 2 Pts
15º Benjamín Navarrete (Esc. Agricultura) 2 Pts
16 Santiago Barrozo (Esc. Preceptora H. Coria) 2 Pts
11º Tiago Cabrera (Esc. Agricultura) 1 Pt
17º Ezequiel Videla (Esc. Municipal) 1 Pt