Ingresar

Tuesday, 25 De November De 2025

Escuchar:
FM Pehuenche
Deportes

AJEDREZ: Camilo Lieby ganó el 3º torneo de la Liga Juvenil y lidera

24 de Noviembre - Camilo Lieby se coronó Campeón invicto, seguido por Juan Sebastián Lieby y Juan Ignacio Martinez Iriarte, y le arrebató la punta de la Liga a Elías Mattus.

Este fin de semana se disputó el 3º torneo de la Liga Juvenil del departamento, una de las más duras de la Provincia, con varios jugadores de diferentes escuelas Secundarias.

El torneo, organizado en forma conjunta por la Escuela Municipal de Ajedrez y la Agrupación Alvearense, tuvo que jugarse en esta ocasión de manera on line, por inclemencias meteorológicas y fue ganado por el múltiple Campeón Provincial de categorías Juveniles, Camilo Lieby, de la Escuela de Agricultura, con 6 triunfos en 6 juegos.

En Segundo lugar, finalizó otro de los fuertes jugadores juveniles que ostenta títulos Provinciales, Juan Sebastián Lieby, con 6 victorias y 1 derrota, ante el Campeón.

El tercer peldaño del Podio quedó en manos de una de las buenas apariciones de la Escuela de Agricultura, Juan Ignacio Martínez Iriarte, que lleva dos torneos consecutivos subiéndose al Podio.

 

Principales Posiciones 3º Torneo Liga Juvenil

1º Camilos Lieby (Esc. Agricultura) 6 Pts

1º Juan Sebastián Lieby (Esc. J. Barraquero) 5 Pts

3º Juan Ignacio Martínez (Esc. Agricultura) 4,5 Pt

4º Elías Mattus (Esc. Preceptora H. Coria) 5 Pts

5º Federico Formini (Esc. Bernardino Izuel) 3,5 Pts

6º Julián Aguirre (Esc. Agricultura) 3 Pts

7º Benjamín Navarrete (Esc. Agricultura) 3 Pts

8º Lucas Carrozo (Colegio San Martín) 3 Pts

9º Santiago Barrozo (Esc. Preceptora H. Coria) 2 Pts

10º Ezequiel Videla (Esc. Municipal) 1 Pt

La Liga, es liderada por Camilo Lieby, de la Escuela de Agricultura, seguido por Elías Mattus, de la Escuela Preceptora Hilda M. Coria, de Carmensa, y Juan Sebastián Lieby, de la Escuela Jorge Barraquero.

 

Principales Posiciones – Liga Juvenil 2025, jugados 3 de los 4 torneos que la Componen:

1º Camilo Lieby (Esc. Agricultura) 30 Pts

2º Elías Mattus (Esc. Preceptora H. Coria) 29 Pts

3º Juan Sebastián Lieby (Esc. J. Barraquero) 28 Pts

4º Federico Formini (Esc. Bernardino Izuel) 25 Pts

5º Juan Ignacio Martínez (Esc. Agricultura) 22 Pt

6º Julián Aguirre (Esc. Agricultura) 21 Pts

7º Alexis Tapia (Esc. 12 de Agosto) 18 Pts

8º Maximiliano Morales (Esc. Agricultura) 10 Pts

9º Benjamín Navarrete (Esc. Agricultura) 6 Pts

10º Gaetano Oliva (Esc. Agricultura) 4 Pts

11º Matías Oliva (Esc. Agricultura) 4 Pts

12º Francesco Giunchi (Colegio San Martín) 3 Pts

13º Lucas Carrozo (Colegio San Martín) 3 Pts

14º Franco Sayago (Esc. Agricultura) 2 Pts

15º Benjamín Navarrete (Esc. Agricultura) 2 Pts

16 Santiago Barrozo (Esc. Preceptora H. Coria) 2 Pts

11º Tiago Cabrera (Esc. Agricultura) 1 Pt

17º Ezequiel Videla (Esc. Municipal) 1 Pt

por Miguel Lieby