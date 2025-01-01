Murió el motociclista que fuera atropellado por una camioneta

Alvear

18 de Noviembre - El accidente tuvo lugar el domingo 9 en José Ingenieros y Sarmiento, de ciudad, y tras días hospitalizado, el hombre murió este martes en San Rafael.

La triste noticia del deceso de Ezequiel Medina, de 43 años de edad, se conoció durante la tarde de este martes, y generó conmoción en todo el distrito de Bowen.

Medina, fue atropellado por una camioneta que cumplía tareas de auxilio en el Rally Cross Country, el pasado 9 de noviembre en la intersección de José Ingenieros y Sarmiento, y debido a la gravedad, fue llevado de urgencia a la Guardia del Hospital “Enfermeros Argentinos”, desde donde días más tarde, se lo trasladó al Hospital “Teodoro J. Schestakow”, de la ciudad San Rafael, dónde finalmente falleció este martes pasadas las 14:00 horas.