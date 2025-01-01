Se llevó a cabo una capacitación sobre cuidados de bebés prematuros en la Semana del Recién Nacido Prematuro

Alvear

18 de Noviembre - En el marco de la Semana del Recién Nacido Prematuro, el Comité de Lactancia Materna desarrolló una capacitación destinada a fortalecer los cuidados y las medidas de prevención para bebés nacidos antes de término. La propuesta tuvo como eje principal promover prácticas que favorezcan el bienestar y el acompañamiento adecuado durante los primeros meses de vida.

La actividad contó con la participación de una mamá que adoptó a un bebé prematuro, quien compartió su experiencia y el proceso de acompañamiento que transitó junto a su hijo. Su testimonio aportó una mirada cercana y enriquecedora para los asistentes.

La jornada se llevó a cabo en la Escuela María Teresa Aráneo y reunió a profesionales de la salud especializados en neonatología y en el cuidado integral de prematuros. Los especialistas expusieron conocimientos actualizados y abordaron diversas situaciones frecuentes en el seguimiento de estos niños.

La iniciativa reafirma el trabajo sostenido del Comité de Lactancia Materna en favor de la comunidad, con acciones orientadas a mejorar la calidad de vida de los recién nacidos prematuros y de sus familias. El Municipio, a través del área de Municipio Saludable, acompaña estas actividades como parte del comité, consolidando su