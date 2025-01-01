Se inauguró el nuevo “Espacio Amigo de la Lactancia”

Alvear

18 de Noviembre - La Municipalidad de General Alvear inauguró este martes el Espacio Amigo de la Lactancia, una sala especialmente diseñada para acompañar a todas las madres de la comunidad que necesiten un lugar cómodo, higiénico y seguro para amamantar.

El intendente Alejandro Molero señaló que el nuevo espacio “es un lugar cuidado y humano, con todas las condiciones necesarias para que cualquier mamá pueda amamantar con tranquilidad”. Agregó además que “si no contamos con espacios como este, todo el trabajo histórico a favor de la lactancia materna queda incompleto”.

El jefe comunal valoró la importancia de ofrecer un ámbito digno para esta práctica natural: “hoy celebramos contar con un espacio con refrigeración, elementos sanitizantes y un sillón adecuado, pensado para que las madres puedan realizar esta hermosa tarea en condiciones de habitabilidad e higiene”.

Por su parte, la doctora Graciela Fernández de Raich, jefa del Comité de Lactancia Materna del Hospital Enfermeros Argentinos, resaltó el valor institucional de la iniciativa: “es un honor, porque hemos luchado mucho por tener un lugar así en entidades públicas”.

La profesional remarcó que “solo dos municipalidades en Mendoza cuentan con espacios como este, y esperamos que se convierta en referencia para todo el sur provincial”.

Por último, agradeció especialmente la gestión municipal y afirmó que este avance permitirá fortalecer el trabajo articulado con el sistema de salud contando en un futuro cercano con mamás donantes y el envío al Banco de Leche Humana de Mendoza.

El Espacio Amigo de la Lactancia está ubicado dentro del edificio municipal, en el pasillo de salida al patio, junto a la escalera, y ya se encuentra disponible para todas las madres que lo necesiten.