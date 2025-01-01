Nueva edición de Pasarela In Out reunió a estudiantes y público en el Polo Educativo

Alvear

17 de Noviembre - Este domingo 16 de noviembre se desarrolló la XIII edición de Pasarela In Out -Mujeres que inspiran- en el Polo Educativo, donde estudiantes de Diseño Textil y de Indumentaria presentaron sus trabajos ante una importante concurrencia.

El rector del Polo Educativo, Carlos Raimondi, destacó la amplia participación de vecinos, familiares y exalumnos, y señaló que el evento se consolida año tras año como parte de la actividad institucional. Raimondi subrayó que esta edición tuvo un valor adicional al realizarse por primera vez en el nuevo edificio, lo que permitió que el público conociera las instalaciones recientemente inauguradas.

Durante la pasarela, cuarenta alumnas exhibieron alrededor de ochenta diseños, resultado del trabajo desarrollado durante el ciclo académico. El rector remarcó que quince estudiantes de tercer año concluirán su formación en las próximas semanas, “lo que abre la puerta a su incorporación al campo laboral, ya sea en emprendimientos propios o en relación de dependencia”.

Raimondi también valoró el funcionamiento conjunto de las dos instituciones de educación superior que integran Ugacoop, e invitó a la comunidad a acercarse para informarse sobre la oferta académica disponible. Además, agradeció a docentes, personal administrativo, autoridades municipales y al consejo de administración por el acompañamiento permanente al proyecto educativo.