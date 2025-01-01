Bowen tuvo su gran noche de tradición y música en una nueva edición del festival

Alvear

17 de Noviembre - En el Club Social y Deportivo se realizó, este sábado por la noche, una edición más de la Fiesta Departamental de la Tradición, organizada por la Escuela José Hernández. Con el salón colmado y un clima ideal, vecinos y visitantes disfrutaron de una gran velada cultural.

Roxana Addario, coordinadora del festival, destacó la respuesta del público y la calidad de los artistas convocados. “La noche nos está acompañando, el salón está completo, maravilloso lo que estamos viviendo. Los números artísticos fueron para todos los gustos: Huellas de Tradición, el Ballet de la Escuela, el Ballet Municipal, Los Bándalos, Los Barrocitos, Julián Peñalosa y Lunas Morenas. Cada músico ha dejado una enseñanza, y la gente se ha prendido”, expresó.

Addario también subrayó la importancia histórica del encuentro: “son 36 años de tradición, 36 años de que la escuela organiza este festival junto a todo su personal. Es espectacular lo que estamos viviendo”. Durante la noche se presentó además a Oriana Díaz, quien representará a la tradición durante todo el 2026. “Agradezco a Dios por la noche mágica que nos ha dado”, añadió.

Por su parte, el delegado de Bowen, Luis Gergeluk, resaltó el valor cultural de la propuesta: “es algo ya histórico de los bowenses y todos los años lo esperamos con gran alegría. El municipio acompaña desde su lugar a la escuela y a todo el equipo. Estamos contentos, con la casa llena y con un clima muy familiar”.