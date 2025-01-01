Canalejas celebró su 113° aniversario con diversas actividades comunitarias

Alvear

17 de Noviembre - Este fin de semana se realizaron los festejos por el 113° aniversario de Canalejas, paraje que constituye la puerta de ingreso a General Alvear y a la provincia de Mendoza a través de la Ruta Nacional 188. Las actividades comenzaron a las 18:30, con la llegada de las cabalgatas provenientes de Bowen–Canalejas y Unión–Canalejas, que fueron recibidas por vecinos y visitantes.

A las 19:30 se desarrolló el acto protocolar, mientras que a las 21:30 se llevó a cabo el festejo central en el Club Vecinal, donde la comunidad se reunió para compartir la conmemoración.

El secretario de Gobierno de la Municipalidad de General Alvear, Fabio Gómez Parra, participó de la jornada y destacó la importancia de acompañar a los parajes más distantes del área urbana. Subrayó la presencia de vecinos, escuelas, agrupaciones y representantes locales que colaboran durante todo el año. También remarcó el trabajo conjunto del delegado y del equipo municipal en tareas cotidianas vinculadas al mantenimiento y las necesidades del lugar.

Gómez Parra señaló, además, que Canalejas no solo es el acceso principal al departamento, sino también a la provincia, “lo que implica un compromiso permanente por parte de las áreas municipales para atender las demandas de la comunidad”.

Los festejos concluyeron con actividades culturales y la tradicional peña, consolidando una jornada de encuentro para los habitantes del paraje y zonas cercanas.