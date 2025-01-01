ATLETISMO: Más de 200 competidores en el "Bowen Corre" 2025

Deportes

17 de Noviembre - Este sábado en horas de la noche se realizó la tercera fecha del Campeonato de Pruebas de Calle, con una esperada carrera nocturna de 10K, 5K y pruebas infantiles. La actividad comenzó con la concentración a las 20:00 en la Plaza San Martín, donde familias, vecinos y atletas de distintos puntos de la provincia y el país fueron dando color a una velada deportiva. La largada se concretó a las 21:00, bajo un clima ideal que acompañó durante toda la jornada.

Mauricio Olguín, profesor de la Dirección de Deportes, destacó el éxito de la convocatoria: “la expectativa fue muy linda y superó lo que esperábamos. Tenemos más de 200 corredores y la noche se prestó para eso. Cerrando el campeonato con la tercera fecha, como siempre lo hacemos con la nocturna de Bowen, la verdad que ha sido un éxito y estamos muy contentos por todo lo realizado”.

El clima favorable también aportó al gran marco de público. “La plaza está colmada de gente y para nosotros es muy bueno porque hace que los corredores se sientan apoyados en este tipo de competencias”, agregó Olguín.

El profesor resaltó además que esta edición marca el cierre del calendario anual de atletismo. “Las expectativas para el año que viene son de ir mejorando día a día y esperamos que la gente nos siga acompañando”, señaló.

Finalmente subrayó la importancia de una planificación temprana: “hemos tratado de organizar con tiempo e incluir estas fechas en el calendario anual. Eso permite que los corredores se preparen para cada competencia y nos garantiza mayor concurrencia y nivel”.