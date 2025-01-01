Se llevó a cabo el encuentro cuyano de tejo

Deportes

17 de Noviembre - El Polideportivo Deportistas Alvearenses fue sede este sábado por la tarde de una nueva edición del Encuentro Cuyano de Tejo, una actividad que reunió a delegaciones de toda la región y fortaleció un espacio donde el juego y la amistad tienen un lugar central. Participaron equipos de San Juan, San Rafael -del Poli 1 y del club Juncalí Tejo-, además de representantes de Carmensa, Bowen y la ciudad de General Alvear.

Roberto Simón, profesor de la Dirección de Deportes, destacó el espíritu que caracteriza a estos encuentros. “Tenemos la visita de gente de San Juan, han venido de Carmensa, Bowen y ciudad. Y también nos visita gente de San Rafael. Más que un juego o una actividad deportiva, esto está enfocado en pasarla bien, venir a entretenernos y contenernos entre nosotros”, afirmó.

Simón remarcó que con el tiempo se consolidó un grupo muy unido. “Siempre decimos que es una familia tejera. Ha venido nuestra familia de San Juan y nuestra familia de San Rafael. La idea es compartir un momento, un almuerzo y jugar al tejo, que es nuestro entretenimiento”.

Aunque el espíritu es recreativo, el profesor ponderó el notable nivel de muchos participantes. “Acá hay gente que juega a nivel nacional, que estuvo en los Evita nacionales, en las finales, incluso tenemos un quinto puesto. También participan nuestras campeonas argentinas y otros jugadores con trayectoria. El nivel es muy alto, pero nadie queda afuera. No es importante ganar, sino participar”.