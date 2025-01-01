Incendios en Alvear: las llamas casi alcanzan la Escuela Lagomaggiore y viviendas cercanas

Alvear

27 de Agosto - La tarde de este martes General Alvear vivió momentos de extrema tensión por varios focos de incendio que se desataron en distintos puntos del departamento. Uno de los más graves estuvo a metros de alcanzar la Escuela Lagomaggiore, lo que obligó a un gran despliegue de bomberos, policías y personal de Defensa Civil.

En diálogo con 989 Radio, el Director de Defensa Civil, Javier Velazco, explicó que se conjugaron tres factores fatales: “Se juntaron el viento norte fuerte, la irresponsabilidad de algunas personas que prenden fuego para desmalezar y la gran cantidad de malezas que tenemos en esta época del año. Eso hizo que a las cuatro de la tarde tuviéramos tres incendios enormes al mismo tiempo”.

Velazco detalló que se corrió peligro que el fuego llegara a viviendas y al establecimiento educativo, y que incluso hubo familias afectadas por el humo: "A nuestros compañeros se les derretían las suelas de las botas, se quemaron cañerías, se derritieron tanques de agua", relató.

Afortunadamente, no hubo víctimas fatales, pero el funcionario remarcó la gravedad de la situación: “En un momento no dábamos abasto para atender todos los focos. Realmente fue peligroso, porque se puso en riesgo la vida de mucha gente”.

Desde Defensa Civil reiteraron el pedido a la población para que no se utilice fuego como método de limpieza de terrenos o desmalezado, y recordaron que ante cualquier foco de incendio se debe llamar de inmediato al 911.