La Asamblea del Pueblo expondrá en la Banca del Ciudadano sobre el Proyecto San Jorge

Alvear

26 de Agosto - La Asamblea del Pueblo de General Alvear convocó a la comunidad a participar este jueves, desde las 9 de la mañana, en la Banca del Ciudadano del Honorable Concejo Deliberante, donde presentarán sus preocupaciones en torno al Proyecto San Jorge.

En diálogo con 989 Radio, la profesora Pilar Castilla, referente de la Asamblea, explicó: “El jueves pedimos la banca, nos la otorgaron, y entonces vamos a estar ahí para exponer lo que nosotros sabemos acerca del Proyecto San Jorge, cuáles son las inexactitudes de ese proyecto, la inviabilidad y qué significado tiene para el sur”.

Castilla subrayó que, aunque la iniciativa se ubique en el noroeste provincial, sus impactos alcanzan directamente al sur mendocino: “Por ahí alguien podría pensar que estamos lejos, pero en realidad sí nos involucra mucho”, afirmó.

La Asamblea solicitará al Concejo Deliberante que fije posición respecto al proyecto y extendió la invitación a los legisladores alvearenses y al intendente para que también participen de la sesión.