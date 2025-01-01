Comenzó el curso: pilotaje de drones

Alvear

26 de Agosto - Con una propuesta innovadora ya está en marcha el curso de pilotaje de drones en UGACOOP, una capacitación destinada a personas sin experiencia previa que deseen iniciarse en el manejo responsable de esta tecnología.

La formación tiene una duración de 2 meses y está compuesta por 16 clases teóricas y prácticas. Incluye contenidos sobre física del vuelo, seguridad operacional, legislación, simuladores de realidad virtual y prácticas con drones reales.

El profesor Horacio Birello, responsable del dictado, explicó: “la idea de este curso es apuntarlo a gente que no tiene conocimientos previos y que necesita el puntapié inicial para prepararse, en un futuro, hacia la licencia nacional de piloto remoto”.

Los alumnos provienen de ámbitos muy diversos, desde quienes buscan aplicar drones a filmaciones y eventos, hasta un rescatista de incendios y un piloto aeroaplicador, lo que demuestra la amplitud de usos de esta herramienta.

Al finalizar, los participantes recibirán una certificación educativa, que les permitirá dar el primer paso hacia la profesionalización en el pilotaje de drones.