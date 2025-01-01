Robaron en una vivienda en el Bº Parque

Alvear

26 de Agosto - Ladrones se llevaron herramientas, frazadas y hasta 2 cachorros de ovejero alemán.

El hecho ocurrió cuando la víctima, un hombre de 46 años de edad, salió de su domicilio en el Barrio Parque este lunes, dejando la vivienda cerrada con medidas de seguridad y al regresar alrededor de las 11:00 de la mañana, constató que el cierre perimetral en el costado norte estaba abierto y que la ventana del frente de la vivienda había sido dañada.

Al ingresar, verificó que ladrones habían sustraído un taladro nuevo, una caja de cartón con cuatro frazadas y dos cachorros de raza ovejero, machos, de un mes de edad.