Robaron en una vivienda en el Bº Parque

Wednesday, 27 De August De 2025
|►
|Escuchar:
|
El hecho ocurrió cuando la víctima, un hombre de 46 años de edad, salió de su domicilio en el Barrio Parque este lunes, dejando la vivienda cerrada con medidas de seguridad y al regresar alrededor de las 11:00 de la mañana, constató que el cierre perimetral en el costado norte estaba abierto y que la ventana del frente de la vivienda había sido dañada.
Al ingresar, verificó que ladrones habían sustraído un taladro nuevo, una caja de cartón con cuatro frazadas y dos cachorros de raza ovejero, machos, de un mes de edad.