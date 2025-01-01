San Pedro del Atuel rendirá homenaje al músico ruso Alejo Abutcov

Wednesday, 27 De August De 2025
En diálogo con 989 Radio, el director de Museos del departamento, Sergio Sendra, recordó: “Abutcov fue el primer violinista de la Orquesta Imperial del Zar de Rusia, formado en conservatorios europeos y fundador del primer Conservatorio de Música Clásica del Sur Mendocino”.
Sendra subrayó que su legado trascendió lo musical: “Fue discípulo de León Tolstoy y cultivó hasta el final de su vida una filosofía basada en el naturismo, la igualdad y la vida comunitaria, anárquica, sin violencia”.
El funcionario destacó además que el homenaje tendrá un valor simbólico especial: “Ahora Abutcov y Bairoleto, que fueron contemporáneos y llegaron a compartir charlas, estarán reunidos en el mismo edificio donde funciona el Museo”.
La jornada incluirá la actuación del Cuarteto Abutcov, que interpretará algunas de las piezas del músico homenajeado.