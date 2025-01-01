Ingresar

Wednesday, 27 De August De 2025

Escuchar:
FM Pehuenche
Alvear

San Pedro del Atuel rendirá homenaje al músico ruso Alejo Abutcov

26 de Agosto - Este viernes, desde las 19 horas, se inaugurará un busto en la plaza de Carmensa en homenaje a Alejo Abutcov, destacado músico ruso que vivió en San Pedro del Atuel y falleció allí en 1945. Además, se abrirá en el Museo Bairoleto una sala de interpretación histórica dedicada a su vida y obra.

En diálogo con 989 Radio, el director de Museos del departamento, Sergio Sendra, recordó: “Abutcov fue el primer violinista de la Orquesta Imperial del Zar de Rusia, formado en conservatorios europeos y fundador del primer Conservatorio de Música Clásica del Sur Mendocino”.

Sendra subrayó que su legado trascendió lo musical: “Fue discípulo de León Tolstoy y cultivó hasta el final de su vida una filosofía basada en el naturismo, la igualdad y la vida comunitaria, anárquica, sin violencia”.

El funcionario destacó además que el homenaje tendrá un valor simbólico especial: “Ahora Abutcov y Bairoleto, que fueron contemporáneos y llegaron a compartir charlas, estarán reunidos en el mismo edificio donde funciona el Museo”.

La jornada incluirá la actuación del Cuarteto Abutcov, que interpretará algunas de las piezas del músico homenajeado.

por Miguel Lieby