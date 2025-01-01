San Pedro del Atuel rendirá homenaje al músico ruso Alejo Abutcov

Alvear

26 de Agosto - Este viernes, desde las 19 horas, se inaugurará un busto en la plaza de Carmensa en homenaje a Alejo Abutcov, destacado músico ruso que vivió en San Pedro del Atuel y falleció allí en 1945. Además, se abrirá en el Museo Bairoleto una sala de interpretación histórica dedicada a su vida y obra.

En diálogo con 989 Radio, el director de Museos del departamento, Sergio Sendra, recordó: “Abutcov fue el primer violinista de la Orquesta Imperial del Zar de Rusia, formado en conservatorios europeos y fundador del primer Conservatorio de Música Clásica del Sur Mendocino”.

Sendra subrayó que su legado trascendió lo musical: “Fue discípulo de León Tolstoy y cultivó hasta el final de su vida una filosofía basada en el naturismo, la igualdad y la vida comunitaria, anárquica, sin violencia”.

El funcionario destacó además que el homenaje tendrá un valor simbólico especial: “Ahora Abutcov y Bairoleto, que fueron contemporáneos y llegaron a compartir charlas, estarán reunidos en el mismo edificio donde funciona el Museo”.

La jornada incluirá la actuación del Cuarteto Abutcov, que interpretará algunas de las piezas del músico homenajeado.