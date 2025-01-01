Avanzan las obras de viviendas Alvear I “A y B”

Alvear

26 de Agosto - Este martes, el intendente Alejandro Molero recorrió la obra de viviendas Alvear I “A y B”, junto al Director de Hábitat, Mauricio Campos, y la presidente del HCD, Alejandra Torti.

Molero destacó que se construyen 72 viviendas de 60 m² cada una, con un nivel constructivo de excelencia, y que el proyecto genera empleo: “En este barrio hay 90 empleos directos, parte de los más de 280 que generan las obras públicas provinciales en el departamento”. El intendente agregó que el barrio estará listo para entrega en aproximadamente 30 días, y anunció el inicio de un plan de asfaltado municipal en distritos y ciudad.

Por su parte, Campos detalló que las viviendas cuentan con patio, cochera, servicios de urbanización completos y conexiones de gas y cloacas, y que dos unidades están adaptadas para familias con integrantes con discapacidad. Las obras se encuentran en la etapa final de pintura y terminaciones, mientras se realizan los procesos evaluativos del IPV.

Molero resaltó que estos proyectos reflejan el compromiso del municipio y la provincia por viviendas de calidad, infraestructura moderna y empleo para los vecinos, dejando un legado duradero para Alvear.