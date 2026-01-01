Alvear

17 de Noviembre - Durante la tarde de este lunes se registraron tormentas de variada intensidad en los oasis productivos. Desde hoy hasta el 1 de diciembre está abierta la toma de denuncias.

El Ministerio de Producción a través de la Dirección de Contingencias Climáticas (DCC) informa que, según los datos de las imágenes observadas por los radares se registraron tormentas con precipitación de granizo en las siguientes áreas:

- Oasis norte -este:

Granizo en cultivos:

Rivadavia: Los Campamentos, El Mirador y La Central.

La Paz: Ciudad de La Paz.

Luján de Cuyo: Ugarteche.

Lluvias de moderadas a fuertes en zona de campo de: Luján de Cuyo, Santa Rosa, La Paz,

Rivadavia y Lavalle

- Oasis Centro:

Granizo en cultivos:

Tunuyán: Los Árboles

Tupungato: El Zampal,Cordón del Plata, La Arboleda

San Carlos: Pareditas, extremo Este de Tres Esquinas.

Lluvias de moderadas a fuertes en el resto del oasis.

- Oasis Sur:

Granizo en cultivos:

Gral. Alvear: Bowen (Km 884, Compuertas Negras), San Pedro del Atuel (norte de

Carmensa ), sur de La Marzolina.

San Rafael: extremo noreste de Villa Atuel, extremo oeste de Real del Padre, extremo

sureste de Jaime Prats.

Lluvias torrenciales y moderadas también en zonas de campo.

En este marco, la toma de denuncias se abre a partir de hoy, martes 17 de noviembre hasta el 1 de diciembre. Tal como indica la Ley de Emergencia Agropecuaria, una vez que se produce el siniestro, los productores afectados tendrán 10 días hábiles para realizar la denuncia. La misma podrá hacerse on line a través de la página del SIA RUT (Rut digital) ingresando con usuario y contraseña, o bien de manera presencial en las distintas delegaciones de Contingencias Climáticas.

¿Cómo realizar el trámite?

La denuncia se efectúa a través del Sistema de Información Agrícola (SIA), en www.sia.mendoza.gov.ar accesible desde cualquier computadora o dispositivo móvil. Los productores que requieran asistencia pueden dirigirse a las delegaciones y centros receptores de la DCC, de lunes a viernes, de 8 a 13 hs.

La Ley N° 9083 establece beneficios impositivos y fiscales para todos los productores que registren daños iguales o superiores al 50% y cumplan las condiciones previstas en la normativa.

Por su parte, el Fondo Compensador Agrícola contempla pagos compensatorios para los productores adheridos, en caso de que la afectación ponderada en los cultivos supere el 50%.

Delegación Sur

Alsina 445, San Rafael.

0260-4438052

Oficina de General Alvear

Olascoaga 173, General Alvear.

02625- 15643876