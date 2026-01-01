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FM Pehuenche
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Alvear
Bowen celebró la XXXVII Fiesta Departamental de la Tradición
15 de Noviembre - El sábado por la noche se llevó a cabo una nueva edición de la Fiesta Departamental de la Tradición, organizada por la Escuela José Hernández, con la participación de la Municipalidad de General Alvear. La propuesta convocó a vecinos y reunió distintas expresiones de la música y la danza folclórica, junto con artistas y academias del departamento.
El encuentro forma parte de las actividades destinadas a preservar y promover las tradiciones populares, acompañando desde el ámbito municipal el trabajo de las instituciones que sostienen y transmiten nuestra identidad cultural. Un gran número de vecinos dio marco y color.