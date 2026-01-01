Alvear

Bowen celebró la XXXVII Fiesta Departamental de la Tradición

15 de Noviembre - El sábado por la noche se llevó a cabo una nueva edición de la Fiesta Departamental de la Tradición, organizada por la Escuela José Hernández, con la participación de la Municipalidad de General Alvear. La propuesta convocó a vecinos y reunió distintas expresiones de la música y la danza folclórica, junto con artistas y academias del departamento.