Alvear

16 de Noviembre - La Cámara de Comercio, Industria, Agricultura y Ganadería de General Alvear participó de una reunión virtual con la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) para analizar el impacto del comercio ilegal y la competencia desleal sobre el sector formal. Por la institución estuvieron Nicolás Alonso, Mauro Alcaráz, Jorge Noguerol y Javier Lasagno. La iniciativa fue de Alonso, presidente de la Específica de Servicios y Turismo de la Cámara y vicepresidente de la Federación Económica de Mendoza (FEM) en el área de comercio y servicios, quien además coordinó el encuentro.

La reunión, realizada por Zoom, reunió a 23 dirigentes empresariales y funcionarios de distintas jurisdicciones. Disertó Fabián Hryniewicz, director de la Comisión de Fronteras e Ilegalidad de CAME, y participó Silvio Farach, presidente de la Federación Económica de Entre Ríos y secretario de Organización de CAME.

La agenda abordó cinco ejes: la venta ilegal e informal, el ingreso y la comercialización de mercadería de origen irregular, los productos falsificados y las marcas apócrifas, la competencia desleal y los mecanismos de control, fiscalización y denuncia.

Durante el encuentro se planteó la necesidad de superar las respuestas aisladas y avanzar hacia una estrategia coordinada entre el sector privado y los organismos públicos. También se remarcó que estas prácticas no son solo infracciones comerciales o tributarias, sino que implican incumplimientos aduaneros, sanitarios y de propiedad intelectual, además de riesgos para los consumidores y perjuicios para el empleo registrado y las economías regionales. Otro punto fue que los controles no deben recaer solo sobre quienes cumplen con sus obligaciones.

La participación de la Cámara de Alvear se enmarca en su trabajo en defensa del comercio formal y en su vínculo con las entidades que representan al sector a nivel provincial y nacional.