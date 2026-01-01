Detectaron una motocicleta adulterada durante un patrullaje preventivo

Alvear

14 de Noviembre - Un procedimiento realizado por personal policial de la Comisaría 14.ª permitió detectar una motocicleta con irregularidades en su identificación, durante un patrullaje preventivo en General Alvear.

El hecho ocurrió el viernes, alrededor de las 16:45, en la intersección de Ruta Nacional 143 y calle C.

Según la información policial, los efectivos observaron a dos personas que circulaban en una motocicleta y procedieron a detener su marcha para realizar un control de rutina.

Al verificar el rodado, constataron que no contaba con documentación. Posteriormente, tras las consultas realizadas al Centro Estratégico de Operaciones (CEO) y al personal de Investigaciones, se estableció que la chapa patente no coincidía con el número de motor ni con la identificación del vehículo.

Ante las irregularidades detectadas, la ayudante fiscal de turno dispuso el traslado de ambos ocupantes a la Comisaría 14.ª, el secuestro de la motocicleta y la instrucción de actuaciones por averiguación de adulteración y presunta infracción a la Ley 6722.