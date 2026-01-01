Alvear

16 de Noviembre - Este lunes por la tarde se registró una caída de granizo en distintas zonas rurales de General Alvear, un fenómeno que vuelve a poner en el centro de la escena la discusión por el sistema de lucha antigranizo en la provincia de Mendoza.

El episodio se produjo en un contexto de controversia por la continuidad de esta política de prevención, luego de que el Gobierno provincial decidiera apartarse del manejo del sistema, dejando su implementación en manos de los departamentos del Sur.

La caída de granizo vuelve a generar preocupación entre los productores agrícolas del departamento, que atraviesan una temporada en la que las contingencias climáticas pueden representar importantes pérdidas para la producción, al tiempo que inevitablemente afecta también a toda la comunidad.

Por el momento, no se cuenta con información oficial sobre la magnitud de los daños ocasionados por el fenómeno.