Bowen recibe la última fecha del Campeonato Alvearense de Pruebas de Calle

Deportes

12 de Noviembre - Este sábado 14 de noviembre se disputará la última fecha del Campeonato Alvearense de Pruebas de Calle, con la tradicional carrera nocturna en el distrito de Bowen.

Este sábado 14 de noviembre se disputará la última fecha del Campeonato Alvearense de Pruebas de Calle, con la tradicional carrera nocturna en el distrito de Bowen.

La actividad incluirá pruebas infantiles antes de las competencias de 5K y 10K, cuya largada está prevista para las 21 horas en la plaza San Martín, frente a la Delegación Municipal. Al finalizar se realizará la premiación del campeonato.

El director de Deportes, Alberto Gómez, destacó el balance positivo de las distintas fechas y el acompañamiento de los corredores. Además, adelantó que se trabaja en nuevas propuestas para 2027, entre ellas la posibilidad de incorporar una competencia de 21K en el marco del aniversario de General Alvear.