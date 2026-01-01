El Maxibásquet alvearense participó de un torneo internacional en Paraná

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4 de Noviembre - Dos categorías de General Alvear participaron de la XXVI edición del Torneo Internacional de Clubes de Maxibásquet, que se disputó del 28 de octubre al 1 de noviembre en Paraná, Entre Ríos. La competencia reunió a más de 1.300 jugadores y jugadoras de distintos puntos de Argentina y de países como Uruguay, Chile y Perú.

La delegación alvearense estuvo representada por dos categorías femeninas, +40 y +50, que obtuvieron buenos resultados deportivos. El equipo +50 alcanzó el cuarto puesto, luego de perder la semifinal frente a un conjunto de Córdoba, mientras que la categoría +40 finalizó en la sexta posición, tras disputar el cruce con un equipo de Buenos Aires.

La participación también permitió compartir experiencias con delegaciones de distintos lugares del país, fortalecer vínculos y difundir el trabajo que desarrolla el maxibásquet en General Alvear.

En ese marco, las jugadoras aprovecharon el encuentro para promocionar el Torneo Vendimia de Maxibásquet, que se realizará en marzo de 2027 en el departamento.

De esta manera, la presencia alvearense en Paraná también representó una oportunidad para proyectar el torneo local, fortalecer el crecimiento de la disciplina y continuar posicionando a General Alvear como anfitrión de encuentros deportivos de alcance nacional