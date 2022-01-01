AJEDREZ: El Maestro FIDE Agustín Villarreal, Campeón del X Abierto de Gral Alvear

Deportes

2 de Noviembre - Con la participación de destacados exponentes del ajedrez nacional, se desarrolló entre el sábado 31 de octubre y el domingo 1 de noviembre la décima edición del Abierto de Ajedrez de General Alvear, organizado por la Dirección de Deportes junto al Círculo de Ajedrez del Sur Mendocino y la Agrupación Alvearense de Ajedrez.

El título quedó en manos del Maestro FIDE Agustín Villarreal, de Buenos Aires, ex campeón argentino y representante nacional en los Juegos Panamericanos y Sudamericanos. El segundo puesto fue para el Maestro Internacional mendocino Alejo Ismael Giménez, ex campeón panamericano y ganador de la edición 2025. El tercer lugar correspondió al Maestro FIDE Daniel Pérez, de Corrientes, quien ya había ganado el certamen en 2022.

Entre los reconocimientos especiales, el premio al Mejor Alvearense fue para el Maestro Nacional Camilo Lieby, múltiple campeón provincial. Rocío Barros obtuvo la distinción a Mejor Dama, mientras que Cristian Orozco recibió el premio al Mejor Sub 1800, ambos representantes de Mendoza.

La realización de este torneo, junto a la IX Copa Faraón, permitió reunir durante el fin de semana a jugadores de distintas provincias y ofrecer dos competencias de nivel nacional, reafirmando el trabajo que se lleva adelante para promover y fortalecer la actividad ajedrecística en General Alvear.