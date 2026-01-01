HANDBALL: importantes triunfos para Alvear en la Liga Sureña

Deportes

10 de Noviembre - Los equipos de handball de General Alvear tuvieron un fin de semana de intensa actividad en la 14ª fecha del Torneo Clausura de la Liga Sureña, con encuentros frente a Tenis Club y Huracán de San Rafael.

El sábado, en el Campo Maristas, las categorías alvearenses enfrentaron a Tenis Club. Se registraron triunfos en Infantiles varones (35 a 8), Menores varones (32 a 27), Cadetes varones (35 a 33), Menores damas (50 a 13) y Cadetas (20 a 8). En Juveniles varones, el resultado fue favorable al conjunto sanrafaelino por 37 a 25.

La actividad continuó el domingo en General Alvear, donde los equipos locales recibieron a Huracán. Allí consiguieron nuevas victorias en Infantiles varones (38 a 11), Menores varones (33 a 31) y Cadetes varones (33 a 25).

De esta manera, el handball alvearense completó un fin de semana con numerosos resultados positivos y continúa participando de la competencia regional, que reúne a equipos de distintas categorías del sur mendocino.