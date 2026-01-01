El Mini Básquet tuvo una nueva jornada de encuentro*

Deportes

8 de Noviembre - El Polideportivo Deportistas Alvearenses recibió el sábado por la tarde, un nuevo encuentro de Mini Básquet, reuniendo alrededor de 200 chicos de las categorías U9, U11 y U13, con la participación de clubes y escuelas deportivas.

Se trató del tercer encuentro realizado durante el año, con una propuesta centrada en el aprendizaje y el disfrute del deporte. En esta modalidad, los chicos juegan sin priorizar los resultados, incorporando las reglas básicas del básquet y compartiendo la actividad con otros equipos.

El profesor Pablo Hernández, coordinador de la actividad, destacó la convocatoria y el compromiso de las familias. "El objetivo principal es que los chicos disfruten del juego, que salgan y vuelvan con la motivación de seguir en actividad", explicó.

Además, valoró el crecimiento de la disciplina en General Alvear y la incorporación del básquet a las propuestas de distintos clubes. "Hoy tenemos mucha más cantidad de niños haciendo actividad física, que es el principal objetivo, más allá de la competencia y los resultados", señaló.

A través de estos encuentros, el municipio continúa generando espacios para el desarrollo del deporte infantil, promoviendo la participación de los chicos y el trabajo conjunto con los clubes y las familias.