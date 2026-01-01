Cientos de jóvenes partieron rumbo a los Juegos Nacionales Evita 2026

Deportes

2 de Noviembre - General Alvear fue punto de encuentro de los deportistas mendocinos clasificados para participar en los Juegos Nacionales Evita 2026, cuyas finales se desarrollan del 2 al 7 de noviembre en Mar del Plata.

La concentración se realizó este domingo en la Escuela de Agricultura, donde los representantes de distintos departamentos de la provincia se reunieron para emprender el viaje hacia la instancia nacional.

Entre ellos se encuentran doce deportistas de General Alvear, que competirán en gimnasia rítmica y deporte adaptado, en las disciplinas de natación y atletismo.

La delegación mendocina está integrada por más de 400 personas, entre deportistas, entrenadores y personal de acompañamiento, que representarán a la provincia en distintas disciplinas convencionales y adaptadas.

Esta edición de los Juegos Nacionales Evita reúne a más de 7.000 deportistas de 20 jurisdicciones del país y contempla competencias en 38 disciplinas, durante seis jornadas.

La participación de los representantes alvearenses es resultado del trabajo deportivo desarrollado en el departamento y de su clasificación en las instancias previas, que les permitió acceder a esta importante competencia naciona